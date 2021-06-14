صورة لجنيفر لوبيز وبن أفليك يتبادلان القبل تثير جدلا (صورة)

التقطت صور للنجمين جنيفر لوبيز وبن أفليك وهما يتبادلان القبل، في تأكيد لتكهنات استمرت لأسابيع بأنهما عادا لبعضهما البعض وجددا قصة حبهما التي هيمنت على إعلام المشاهير لنحو 20 عاما.

ونشرت مجلة "نيويورك بوست" صورا من مصوري المشاهير والتي يظهر فيها الممثلان وهما يتبادلان القبل أثناء تناول وجبة مع أسرة لوبيز في مطعم فاخر بماليبو غربي لوس أنجلوس الأمريكية يوم الأحد.

ورفضت مندوبون عن لوبيز (51 عاما) التعقيب، فيما لم يرد وكلاء أفليك على طلب للتعقيب.

وأصبحت لوبيز وأفليك مخرج فيلم "آرجو"، واللذان أطلق عليهما لقب "بينيفر" حديث أوساط المشاهير قبل 20 عاما في قصة حب شملت سياراتهما الفارهة وخاتم الخطبة ذي الماسة الوردية التي تزن 6.1 قيراط.

وألغى الاثنان زواجهما المرتقب في 2003 فجأة وانفصلا بعدها ببضعة أشهر.

المصدر: "رويترز"