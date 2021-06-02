 
مباشر

أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن

الثقافة والفن

أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن
INSTAGRAM
الفنانة المصرية شريهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjei

علقت الفنانة المصرية شريهان على إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عودتها إلى الفن بعد انقطاعها لمدة طويلة.

وكتبت شريهان في تغريدة عبر "تويتر": "عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".

وكان آل الشيخ، قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان بعمل فني عبر منصة شاهد.

ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وعلق قائلا: "ترقبوا ..‏عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين ‏في عمل مميز على منصة ⁦‪شاهد‬⁩ برعاية هيئة الترفيه".

 

المصدر: "صدى البلد" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا