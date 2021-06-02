أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن
علقت الفنانة المصرية شريهان على إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عودتها إلى الفن بعد انقطاعها لمدة طويلة.
وكتبت شريهان في تغريدة عبر "تويتر": "عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".
عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8— Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021
وكان آل الشيخ، قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان بعمل فني عبر منصة شاهد.
ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وعلق قائلا: "ترقبوا ..عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".
المصدر: "صدى البلد" + RT