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600 موسيقي عالمي يقررون مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين

الثقافة والفن

600 موسيقي عالمي يقررون مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين
الصورة من حساب musicians for palestine على "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qi1w

وقع قرابة 600 موسيقي على خطاب مفتوح دعوا فيه فنانين آخرين للانضمام إليهم في مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين.

وقال الموسيقيون في رسالتهم: "نحن كموسيقيين لا يمكن أن نبقى صامتين ومن الضروري في هذا الوقت أن نقف مع فلسطين.. نحن ندعو أقراننا للتأكيد علانية على تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني"، معتبرين أن "الصمت هو تواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية.. الصمت ليس خيارا".

600 موسيقي عالمي يقررون مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين
الصورة من موقع musicians for palestine

وأضافوا: "ندعوكم للانضمام إلينا في رفض الأداء في أي من المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة والوقوف بحزم في دعم الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية".

المصدر: billboard

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