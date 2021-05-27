في خطوة نادرة.. "نيويورك تايمز" و"هآرتس" تنشران صورة الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة

أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" تغطية نادرة تحت عنوان "كانوا مجرد أطفال"، نشرت فيها صور واسماء الاطفال الفلسطينيين الـ66 الذين قتلوا في القصف الإسرئيلي على قطاع غزة، وقصة كل واحد منهم.

وفي السياق، نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، على صفحتها الأولى، اليوم الخميس، صور الأطفال وكتبت فوق الصورة "هذا ثمن الحرب"، كما نشرت قصص وأسماء الأطفال.

هذا وأثارت خطوة "هآرتس" غضبا في إسرائيل، ووصفت بأنها "صحيفة حماس".

وقال عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم تقم لسبب ما بإلغاء الإشتراك في صحيفة حماس هذه، فهذه فرصة جيدة".

وقال عضو الكنيست، متان كاهانا: "نسيت صحيفة هآرتس أن تذكر أن هذا هو نتيجة استراتيجية حماس المثيرة للاشمئزاز باستخدام الأطفال كدروع بشرية، بينما توجه حماس أسلحتها إلى قلب سكاننا المدنيين".

أما "نيويورك تايمز" فنشرت في تقريرها المفصل صور الأطفال الـ66 وقصة كل فرد منهم قبيل مقتله بالقصف الإسرائيلي.

كما نشرت أسماء جميع الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي. وهم براء الغرابلي، يزن ومروان ورهف وإبراهيم المصري، حسين حماد، إبراهيم حسنين، محمد سليمان، حمزة علي، مينا ولينا شرير، زياد طالبا وميريام طالباني، هلا ريفي، بشار سمور، أمير وأحمد وإسماعيل وأدهم طناني، خالد قانون، أحمد الهوجري، لينا عيسى، فوزية أبو فارس، محمد أبو ضي، حور الزاملي، إبراهيم الرنتيسي، محمد زين وأميرة وإسلام العطار،عبدالله جوده، بثينة عبيد، صهيب ويحيى وأسامة وعبدالرحمن الحديدي، يامن وبلال وميريام ويوسف أبو حطب، محمد بحر، يارا وهلا ورولا وزياد وقصي وآدم وأحمد وهنا القولاق، دينا ويزن وميرا الإفرنجي، تالا وتوفيق أبو اللوف، يوسف الباز، رفيف أبو داير، نغم صالحة.

المصدر: "نيويورك تايمز" + موقع hidabroot