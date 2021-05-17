نشر فيديو نادر للفنان عادل إمام في عيد ميلاده

يحتفل الفنان المصري الكبير عادل إمام، اليوم الإثنين، الموافق 17 مايو، بعيد ميلاده الـ81 حيث أنه من مواليد عام 1940، ويعد واحدا من أهم الممثلين المصريين والعرب.

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ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من المواقف للزعيم عادل إمام، من أبرزها مشاركته عام 2000، في احتفالية اعتزال نجم نادي الزمالك السابق أشرف قاسم، وشهدت المباراة الاحتفالية مشاركة عدد من نجوم كرة القدم والفن أبرزهم، الحكم الدولي جمال الغندور، والدولي الكويتي السابق جاسم الهويدي، بجانب الراحل المصري وأسطورة التدريب المصرية محمود الجوهري.

قام الزعيم، بموقف طريف، خلال تلك المباراة التكريمية، إذ أخرج كارتا أحمر وطرد الحكم المونديالي السابق ورئيس لجنة الحكام المصرية الحالية، جمال الغندور، في موقف لاقى إعجاب الحاضرين في المباراة بشكل كبير.

لم يكن هذا أول مواقف إمام، مع كرة القدم خارج الفن، حيث ظهر في فيديو نادر من قناة «ماسبيرو»، جمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من يسرا، ليلى علوى، لبلبة، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، والمذيع إمام عمر، وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفنىي.

المفاجأة هي وجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، حيث لم يخلو تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع، كما كان هناك عدد كبير من النجوم، ولكن لم يكشف الفيديو عن وجودهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية