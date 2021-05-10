رغم انتهاء تصويره.. الإعلان عن إغلاق ميدان التحرير لإضافة مشهد إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار

أفاد مصدر فني في مسلسل "الاختيار 2" لموقع "المصري اليوم"، بأنه "سيضاف مشهد جديد للمسلسل الذي انتهى مخرجه من تصويره قبل شهر رمضان بأسبوع".

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وقال المصدر الفني: "المسلسل الذي انتهي مخرجه من تصويره قبل رمضان بأسبوع سيضاف له مشهد جديد وهو عبارة عن تأمين الشرطة لميدان التحرير و حادثة كبيرة كانت ستحدث ولكن سيتم الكشف عن ملابستها وكيف سيطرت عليها الداخلية"، في حين ذكرت مصادر أمنية لـ"المصري اليوم" أن ميدان التحرير "أغلق مساء أمس بسبب تصوير مشهد في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض في شهر رمضان الجاري بطولة الفنان المصري، كريم عبد العزيز، والفنان، أحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي".

وأوضح المصدر الفني قائلا: "تم غلق الميدان كاملا للتصوير، وجميع مداخل الميدان مغلقة، والإنارة بكامل طاقتها، كما يوجد عدد كبير من رجال الداخلية للتصوير وللتأمين، حيث سيتم ظهورهم في العمل بشكل حقيقي إضافة إلى وجود عدد من الأتوبيسات السياحية الموجود أمام المتحف"، مشيرا إلى أنه "تم الانتهاء من تصوير المسلسل قبل شهر رمضان بأيام قليلة، ولكن المخرج طلب تعديل آخر للعمل، وأن المشهد سيتم تصويره وإضافته للحلقة الأخيرة التي انتهى صناع العمل من تصويرها، ولكنهم كان لهم الرؤية في إضافة بعض المشاهد بالتنسيق الأمني لتضيف قوة أكبر للمسلسل".

من جانبه، كان الفنان، أمير كرارة، قد لفت إلى أنه "شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وأنه صور مع الفنان، كريم عبد العزيز، أغنية للعمل".

وتابع كرارة: "شرف ليا أكون جزء من الاختيار 2 مع أجمد واحد في مصر كريم عبد العزيز وأخويا الجامد بيتر ميمي".

المصدر: "المصري اليوم"