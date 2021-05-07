في خطوة نادرة ولـ"أهمية الحدث".. عرض إحدى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بدون إعلانات

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة مسلسل "الاختيار 2"، اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات.

إقرأ المزيد

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار "صدر نزولا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتي تلك الحلقة لتشمل أحداثا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة".

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة "ON" المصرية في العاشرة مساء، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة "سينرجي" في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

المصدر: "اليوم السابع"