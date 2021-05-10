آخر مستجدات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

أفاد موقع "الوطن" المصري نقلا عن مصادر، بأن حالة الفنان سمير غانم الصحية غير مستقرة، وتدهورت بشكل ما خلال الساعات الماضية، نظرا لخضوعه لغسيل كلوي بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

كما لفتت المصادر إلى أن الحالة الصحية لزوجة سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، ليست متدهورة، ولكنها في نفس الوقت ليست مستقرة، وذلك بسبب ضيق التنفس الذى تعاني منه بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري قد نقل إلى المستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته إلى المستشفى جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل، كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن عن نقل غانم وعبد العزيز للمستشفى، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا..أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل"، في حين خرجت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن صمتها، بعد نقل والديها إلى غرفة العناية المركزة، عقب إصابتهما بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لهما، تم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن، طلبا من الله مد يد العون للنجمين المصريين.

المصدر: "الوطن" + RT