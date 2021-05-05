اول تعليق لدنيا ابنة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد نقل والديها إلى العناية المركزة

خرجت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن صمتها، بعد نقل والديها، سمير غانم، ودلال عبد العزيز، إلى غرفة العناية المركزة، عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

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ونشرت دنيا عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لهما، تم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن، طلبا من الله مد يد العون للنجمين المصريين.

وجاء في المنشور: "اللهُم يا واسع العطاء ويا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مُجيب الدعاء اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك".

يذكر أن عدوى فيروس كورونا اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا "عالم موازي"، وتأكدت منذ منتصف أبريل الجاري إصابة دنيا ووالدتها دلال والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، تم إيداعهم جميعا الحجر الصحي المنزلي.

ولم يعرف بعد هل سيتمكنون من استكمال تصوير المسلسل أم سيتم تأجيله بشكل نهائي.

المصدر: RT