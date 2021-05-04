آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانين المصريين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز عن استقرار الحالة الصحية لهما بعد نقلهما إلى المستشفى.

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وطمأنت المذيعة بوسي شلبي جمهور سمير ودلال، قائلة إن حالتهمها الصحية جيدة ومستقرة وفي تحسن.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري قد نقل إلى المستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته إلى المستشفى جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل، كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن عن نقل غانم وعبد العزيز للمستشفى، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا..أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل".

المصدر: RT