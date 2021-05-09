مصادر: الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة ويخضع للتنفس الصناعي

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم أن الحالة الصحية للفنان غير مستقرة، وما زال بغرفة العناية المركزة، ويخضع للتنفس الصناعي.

وأضاف المصدر، أن "الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة نوعا ما، وتتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، كما يتم عمل جلسات أوكسجين لها لتنظيم التنفس".

ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير في تصريح سابق إصابة غانم بفيروس كورونا، وأكد أن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته غير صحيحة تماما، وأن الفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجودة داخل مستشفى عزل.

وقال حينها، إن "سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة خاصة بعد يومين".

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام، بعد إصابتها بضيق في التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأوكسجين وأخذ إجراءات العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

المصدر: "اليوم السابع"