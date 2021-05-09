عفاف شعيب توجه رسالة إلى الباحثين عن مشاهد "جريئة" لممثلة مصرية ارتدت الحجاب

وجهت الفنانة المصرية، عفاف شعيب، رسالة للأشخاص الذين يبحثون عن "المشاهد الجريئة" للفنانة شمس البارودي، من أفلامها القديمة، بالرغم من ارتدائها الحجاب قبل سنوات واعتزالها التمثيل.

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وفي جوابها عن سؤال: "لماذا ما يزال بعض الأشخاص يتذكرون ويفتشون عن المشاهد الجريئة للفنانة شمس البارودي، بالرغم من لبسها الحجاب؟"، الذي طرحته مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، قالت عفاف شعيب: "يعني في الحقيقة خلاص بقى.الست اتجهت إلى الله بنية سليمة وخالصة لله، وهي ست جميلة جدا، وعلاقتها بربنا قوية أوي، وست بيتوتية وبتحب بيتها وبتحب جوزها، ومحافظة على كيان البيت".

وأضافت: "سيبوها تواجه حياتها الجديدة".

في حين أن مقدمة البرنامج أكدت أن الباحثين عن "المشاهد الجريئة" للفنانة شمس البارودي، هدفهم ليس أن "يعايروها"، بل لأنهم "شايفينها ست جميلة وحلوة".

المصدر: RT