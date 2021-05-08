مغنية أوبرا مصرية: "الألفاظ اللي بتستخدم في أغاني المهرجانات.. مفيش أخلاق"

عبرت مغنية الأوبرا المصرية فرح الديباني التي تعد أول عربية تفوز بجائزة "أفضل مغنية أوبرا شابة في باريس"، عن غضبها من الألفاظ التي تستخدم في أغاني المهرجانات.

الديباني أكدت، خلال لقائها مع المذيع أحد الجمل ببرنامج ناس أونلاين، أنها في البداية كانت تستهجن تسمية أغاني المهرجانات بـ"الفن"، لكنها بعد ذلك راجعت نفسها واقتنعت بأن "مفيش حد ينفع يحكم يقول ده فن وده مش فن".

الديباني تحدثت عن أكثر ما تعترض عليه في ذلك النوع المصري الحديث من الأغاني، وهو "الألفاظ اللي بتستخدم في أغاني المهرجانات.. معدش في أخلاق".

مغنية الأوبرا المصرية أوضحت أن الأوبرا تحظى بقاعدة جماهيرية في أوروبا مقارنة بالعالم العربي.

لذلك تسعى جاهدة في أن تظهر الأوبرا بشكل مختلف ومتطور "مش لازم طريقة الغنا وطريقة الإلقاء وطريقة اللبس تكون قديمة"

الديباني أكدت قائلة: "فأنا بحاول أكون عادية طبيعية حتى أظهر أن المغني بالأوبرا هو مثل المغني العادي شخص حديث ومودرن".