"الهارب".. مسلسل فرنسي جديد عن كارلوس غصن

يؤدي الممثل الفرنسي فرنسوا كلوزيه دور كارلوس غصن في مسلسل جديد بعنوان "لو فوجيتيف" (الهارب) يتناول ذروة مسيرة الرئيس السابق لتحالف "رينو - نيسان" وسقوطه.

وقالت شركة الإنتاج الفرنسية "فيديريشن إنترتينمنت" إن هذا المسلسل المصغر المؤلف من 6 حلقات مدة كل منها 52 دقيقة "مقتبس بتصرف من كتاب "لو فوجيتيف" الذي نشرته دار "ستوك" عام 2020"، واصفة إياه بأنه فيلم "تشويق" عن "الحياة المجنونة والمثيرة والمندفعة" لقطب السيارات الذي يقيم في لبنان منذ هروبه المذهل من اليابان في ديسمبر 2019.

إقرأ المزيد

ويقف وراء المسلسل المؤلف وكاتب السيناريو ستيفان أوسمون، وتولى إخراجه فريديريك جاردان، فيما يؤدي الممثل الفرنسي فرنسوا كلوزيه شخصية كارلوس غصن.

وأكد المخرج فريديريك جاردان أن المسلسل "بعيد عن السيرة الذاتية البسيطة" أو من "السرد الذاتي الهادف إلى إعادة تأهيل غصن أو حتى الإساة إليه"، واعدا بـ"تشويق سياسي مالي حقيقي".

وكان الفرنسي اللبناني البرازيلي غصن قد سجن في اليابان، وبعد إخلاء سبيله بكفالة هرب في ديسمبر 2019 مختبئا على الأرجح في صندوق للمعدات الصوتية، متجنبا بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني.

وجدد غصن في كتاب نشره الشهر الفائت مع زوجته كارول بعنوان "معا، دائما" اتهاماته لفرنسا واليابان وشركتي رينو ونيسان بـ"المؤامرة" ضده.

وسبق لهذه القضية أن ألهمت مسلسلا مصغرا آخر، وفيلما وثائقيا يتضمنان "مساهمات حصرية" من الزوجين، أعلنت عنهما في أكتوبر الفائت شركتا إنتاج "ألف ون" الفرنسية، و"إم بي سي" السعودية.

المصدر: أ ف ب