مصر.. الفنانة حلا شيحة ترد على تعليق مسيء لها ولزوجها

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة إنه "يشرفها أن تكون داعية إسلامية" مضيفة في رد على تعليق مسيء من قبل متابعة لها على "إنستغرام": أنه في حال طلق أو تزوج زوجها فإن ذلك سيكون قسمة ونصيب.

إقرأ المزيد

حيث نشرت شيحة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" وعلقت على الفيديو قائلة:" الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ و هو الآخر ليس بعده شئ".

وأضافت: "الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تعد ولا تحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يا رب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك".

لتعلق متابعة على منشور حلا شيحة: "ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي".

لترد حلا: "ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب".

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما، 8 فبراير الماضي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة والداعية المصري معز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالغيتار عبر حسابه "إنستغرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".

وتزوج الداعية المصرية 4 مرات في العام 2003، تزوج للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة.

وفي العام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، إلى أن تزوج حلا شيحة العام الجاري.

المصدر: مصراوي+إنستغرام