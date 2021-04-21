ترشيح كتاب بقلم وزير الدفاع الروسي لنيل جائزة أدبية

دخلت مؤلفات الكاتبيْن، أندريه روبانوف ويفغيني فودولازكين ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو القائمة الطويلة لجائزة "الكتاب الكبير" الروسية القومية الأدبية.

وتم الكشف عن القائمة الطويلة للجائزة في مؤتمر صحفي عقد يوم 20 أبريل في وكالة "تاس" الروسية.

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وقال رئيس مجلس الخبراء للجائزة الأدبية، ميخائيل بوتوف:" فوجئنا بعدد كبير من المرشحين، كما فاجأنا مضمون القائمة الطويلة حيث ظهر إلى جانب الكتاب والشعراء المحترفين عدد من المسؤولين المعروفين الذين يخطون مشوار مسيرتهم الإبداعية بكتبهم التي يمكن أن تلفت أنظار القارئ والناقد الأدبي."

وتضنت القائمة الطويلة لجائزة "الكتاب الكبير" الأدبية يفغيني فودولازكين بروايته "جزيرة بريئة"، أندريه روبانوف بقصته " الإنسان من الخشب الأحمر"، سيرغي شويغو بكتاب المذكرات " عن الماضي" ومارينا ستيبانوفا بديوانها "البستان" وغيرهم.

وضمت القائمة 330 مرشحا ومرشحة بمؤلفاتهم الأدبية. وسيتم إعلان القائمة القصيرة للجائزة في 2 يونيو المقبل.

يذكر أن جائزة "الكتاب الكبير" الأدبية القومية الروسية تم تأسيسها عام 2005 بغية تشجيع الأدباء الموهوبين القادرين على الإسهام في الثقافة الفنية الروسية ورفع المكانة الاجتماعية للأدب الروسي المعاصر.

وبادر إلى تأسيس الجائزة معهد الأدب الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية ووزارة الثقافة الروسية واتحاد الناشرين الروس ووكالة "تاس" الروسية وغيرها.

المصدر: تاس