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للمرة الأولى.. عرض أزياء في الجيش الروسي بحضور وزير الدفاع الروسي

مجتمع

للمرة الأولى.. عرض أزياء في الجيش الروسي بحضور وزير الدفاع الروسي
Sputnik Alexey Kudenko
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء تسلمه هدية من مغني الراب، تيموتي
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استقبل المركز الوطني لإدارة الدفاع، أحد أكثر المنشآت العسكرية حساسية، عرض أزياء للمرة الأولى، بحضور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

تضمن العرض مجموعة أزياء جديدة يطرحها مغني الراب الروسي الشهير، تيموتي، صاحب العلامة التجارية "بلاك ستار" بالاشتراك مع مجموعة متاجر "جيش روسيا" و"فوينتورغ" للملابس والمستلزمات العسكرية.

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وتحمل المجموعة الجديدة الطابع العسكري، وتتضمن ملابس للرجال والنساء والأطفال على حد سواء، حيث صرح المغني، تيماتي بشأن تلك الأزياء: "إذا كنت وطنيا، تشجع وطنك وتدعم الجيش الروسي، وإذا كنت رجلا خشنا، يدافع عن مصالح الدولة، فهذه الملابس لك.

تتميز الملابس بأنها مصنوعة بآخر صيحات التكنولوجيا، ومن أفخر أنواع الأقمشة، المضادة للسوائل. وحينما ترتديها فأنت تمثّل وطنك، وتشارك أيديولوجية بلاك ستار الخاصة بالحياة الصحية السليمة، وتدعم جيش بلادك".

المصدر: تي في زفيزدا

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