مصر.. الكشف عن الشخصية الحقيقة للضابط المصري الذي يجسد شخصيته إياد نصار وسبب مقتله

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن الشخصية الحقيقية للضابط المصري الذي يجسد شخصيته الممثل الأردني، إياد نصار، في مسلسل "الإختيار – 2".

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وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه في نوفمبر 2017، كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تعقد جلسة لمحاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث كشفت الجلسة عن العقيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي توفي عام 2013 على يد مجموعة مسلحة.

وأكدت صحيفة "الوطن" المصرية أن الضابط المصري محمد مبروك قدم أدلة في قضية التخابر التي تسببت في محاكمة قادة جماعة الإخوان، ورصد اتصالات جرت بين الرئيس آنذاك محمد مرسي والقيادي في جماعة الإخوان، أحمد عبد العاطي، عضو تنظيم الإخوان، أثناء وجوده في تركيا، وتم تسجيل المكالمة بإذن من النيابة العامة يوم 9 يناير 2011، قبل أيام من أحداث يناير.

وكشفت تحريات محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، عن أن محمد بديع، عقد اجتماعات تنظيمية في المنيل، اجتمع خلالها بقيادات الجماعة، في يناير 2011، ودرسوا خلالها توجيه دعوات لعدد من العناصر السياسية وممثلي القوى السياسية آنذاك، للتظاهر ضد الشرطة، بالتزامن مع عيدها يوم 25 يناير 2011.

المصدر: الوطن