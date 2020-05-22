زوجة الضابط المصري أحمد المنسي تعلق على مشهد مقتله في مسلسل "الاختيار"

علقت منار سليم أرملة العقيد أحمد المنسي، على مشهد مقتله في مسلسل "الاختيار" خلال "معركة البرث" التي عرضت في الحلقة 28 من المسلسل.

وقالت منار خلال مداخله هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أبناءه عندما شاهدوا الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار، تمنوا أن لا يستشهد البطل وأن يكون هذا حلم وسيفيقون منه، مشيرة إلى أن السماع شيء والرؤية هي شيء آخر.

وواصلت منار قائلة إنها تشعر بفخر شديد رغم حزنها على فراقه، وإنها حينما ذهبت لرؤيته قبل دفنه وجهت له رسالة جاء فيها "أن يطمئن على مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية