مصر.. خالد النبوي يعلق لأول مرة منذ تدهور حالته الصحية

حرص الفنان المصري خالد النبوي، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالته الصحية، بعدما تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية، ودخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلا: "مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

ووجه خالد النبوي، التهنئة لجمهوره، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبيين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر، والأمة العربية والإسلامية كلها".

وكانت حالة من الجدل أثارتها منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، أمس، بعدما طالبت جمهور النجم بالدعاء له، دون الإفصاح عن طبيعة مرضه.

يشار إلى أن خالد النبوي تعرض لأزمة صحية مفاجئة مع بداية العام الماضي 2020، تسببت في خضوعه لعملية جراحية طارئة ودخل العناية المركزة وطالبت أيضا حينها زوجته منى المغربي الجمهور بالدعاء له واتضح بعد ذلك أنها أزمة قلبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية