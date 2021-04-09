مصر.. نقل الفنان خالد النبوي إلى المستشفى ومصدر يكشف تفاصيل حالته

أكد مصدر مقرب من الفنان خالد النبوي، نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية في منزله على الطريق الصحراوي مساء أمس، حيث أجرى فحوصات مكثفة ينتظر نتائجها في الوقت الحالي.

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وأضاف المصدر، لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الأمر بدا وكأنه أشبه بدور إنفلونزا حاد، ولكن التحاليل لم تبين إصابته بفيروس كورونا حتى الآن، مؤكدا أن أسرته في انتظار رأي الأطباء فور خروج نتيجة التحاليل.

وكانت حالة من الجدل أثارتها منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، أمس، بعدما طالبت جمهور النجم بالدعاء له، دون الإفصاح عن طبيعة مرضه.

يشار إلى أن خالد النبوي تعرض لأزمة صحية مفاجئة مع بداية العام الماضي 2020، تسببت في خضوعه لعملية جراحية طارئة ودخل العناية المركزة وطالبت أيضا حينها زوجته منى المغربي الجمهور بالدعاء له واتضح بعد ذلك أنها أزمة قلبية.

المصدر: الوطن