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للمرة الثانية.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب: "إنت حاشر دماغك ليه"

الثقافة والفن

للمرة الثانية.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب:
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الفنان المصري محمد رمضان
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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا له ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

ودمج رمضان مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور". 

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ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب أحد الممثلين قائلا : "إنت حاشر دماغك ليه".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "انتظروني الليلة إن شاء الله في لقاء خاص على "دي أم سي" المصرية الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة..كلام من القلب للقلب".

 المصدر: "صدى البلد"

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