للمرة الثانية.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب: "إنت حاشر دماغك ليه"
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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا له ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".
ودمج رمضان مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".
ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب أحد الممثلين قائلا : "إنت حاشر دماغك ليه".
وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "انتظروني الليلة إن شاء الله في لقاء خاص على "دي أم سي" المصرية الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة..كلام من القلب للقلب".
المصدر: "صدى البلد"