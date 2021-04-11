للمرة الثانية.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب: "إنت حاشر دماغك ليه"

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا له ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

ودمج رمضان مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".

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ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب أحد الممثلين قائلا : "إنت حاشر دماغك ليه".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "انتظروني الليلة إن شاء الله في لقاء خاص على "دي أم سي" المصرية الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة..كلام من القلب للقلب".

المصدر: "صدى البلد"