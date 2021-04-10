"بفلوسي".. كلمة تفرق بين المخرج كريم العدل ومسلسل ريهام حجاج "وكل ما نفترق"

نفي المخرج كريم العدل ما يشاع عن عودته لاستكمال إخراج أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تؤدي بطولته الفنانة المصرية ريهام حجاج.

وأكد العدل في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن العمل سيستكمل إخراجه المخرج مصطفى أبوسيف، متمنيا التوفيق لكل طاقم العمل.

وكانت الفنانة ريهام حجاج أثارت أزمة كبيرة خلال كواليس تصوير مسلسل "كل ما نفترق"، حينما شاهدت البرومو الرسمي في غرفة المونتاج قبل عرضه واعترضت عليه فتدخلت لاجراء بعض التعديلات، فعلم مخرج العمل، كريم العدل بذلك فثار غاضبًا لترد عليه ريهام قائلة: "بفلوسي"، ليقرر المخرج وكاتب السيناريست محمد أمين راضي الانسحاب من العمل.

و"كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي ورانيا يوسف، أحمد صيام، آيتن عامر، طارق عبدالعزيز، وقصة محمد أمين راضي، وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد.

المصدر: بوابة أخبار اليوم