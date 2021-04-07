فادي شاهين لـRT: الأردن يعيش على وقع مهرجان إلكتروني ثقافي فني هو الأول من نوعه عالميا (فيديو)

يعيش الأردن منذ أيام على وقع أول مهرجان على مستوى العالم ينطلق من أرض الواقع للفضاء الإلكتروني بكافة فعالياته الثقافية والفنية، كاسرا بذلك حصار جائحة كورونا حتى العودة لأرض الواقع.

وجمع مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي في الأردن في دورته السابعة، بين الفن التشكيلي والشعر والطرب، بغرض التشجيع على السياحة والتعريف بالثقافة والحضارة.

وفي هذا الصدد قال فادي شاهين، مؤسس المهرجان، وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، في تصريح لـ RT، إنه بسبب جائحة كورونا والإغلاق على الفعاليات والمهرجانات الثقافية للحد من انتشار المرض، تم إطلاق المهرجان إلكترونيا، وهو الأول من نوعه عالميا.

وأوضح أنه في السابق "كان لدينا العديد من الفعاليات على أرض الواقع، لكن بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاطات في المراكز الثقافية والجامعات، جاءت فكرة أن ننقل المهرجات بكافة فعالياته إلى الفضاء الإلكتروني".

وأضاف شاهين لـRT، أن الافتتاح كان في معرض دولي للفن التشكيلي، ثم في مهرجان أوبرالي عالمي الأول من نوعه أيضا، بمشاركة 26 مغنيا من 16 دولة، من أوروبا وآسيا وأستراليا.

وأفاد بأنه يقوم بالتحضير لسلسلة من الأنشطة، وصلت 7 فعاليات إلكترونية للآن، وأن المهرجان متواصل إلكترونيا لحين عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة.

وقال: "تم افتتاح مهرجان الغناء الشرقي الإلكتروني (ما زلت أغني)، على صفحة المهرجان يوم 2 أبريل الماضي، بمشاركة نخبة مميزة ومرموقة من الفرق والفنانين أصحاب الرسالة الإنسانية".

والمشاركون هم كورال غاردينيا بقيادة غادة حرب وكمال بلان وفرقته وليلى كباس من سوريا، جان كيروز وسنثيا كرم وطوني عيسى ورنا يونس وحنان ناصر من لبنان، بشارة الربضي وفؤاد ركان ومحمد قنديل وخالد عياد وسائد حتر من الأردن، زينب أيمن وسمية الشيخ ومحمد وحيد من مصر.

وختم فادي شاهين، بأنه من خلال الفنون يسعى للتركيز على الأشياء الجميلة في الحياة، وجمع كل الفنانين بصوت واحد ونبض واحد ورسالة واحدة تحمل المحبة والأخوة والسلام.

المصدر: RT