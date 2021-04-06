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مصر.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث بعدما خطفت الأنظار في موكب المومياوات

الثقافة والفن

مصر..
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أعربت رضوى البحيري العازفة التي خطفت الأنظار في موكب المومياوات بمصر ولقبها الجميع بـ"حفيدة حتشبسوت"، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الموسيقي للموكب.

مصر..

وقالت إن آلة التيمباني التي عزفت عليها، هي آلة غربية ويتم العزف عليها في الأوركسترات العالمية، مشيرة إلى أنها كانت في بدايتها عازفة على آلة الكمان.

وقالت رضوى البحيري، أنا سعيدة جدا بكل ردود الأفعال التي حدثت على السوشيال ميديا وأيضا الألقاب عجبتني ومنها "حفيدة حتشبسوت" و"الملكة الـ23".

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وكشف رضوى البحيري تفاصيل التحضيرات للحفل في البروفات، قائلة: "بدأنا التحضيرات من شهر ديسمبر الماضي ولكن توقفنا قليلا بسبب فيروس كورونا المستجد ثم عدنا للبروفات مرة أخرى عن طريق الستالايت، والصعوبات بالنسبالي في البروفات أنها كانت تتم من الساعة 12 صباحا وحتى الثالثة فجرا".

المصدر: أخبار اليوم + سي بي سي

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