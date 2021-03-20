مسلسل الكرتون الروسي"ماشا والدب" يدخل قائمة 3 علامات تجارية مفضلة للأطفال في أوروبا وإفريقيا

تدل معلومات وكالة "Kids Global" الدولية للأبحاث على أن مسلسل الكارتون الروسي "ماشا والدب" دخل قائمة 3 علامات تجارية مفضلة لترفيه الأطفال في أراضي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "تاس" عن تصريح المكتب الصحفي لشركة "Animaccord" الذي أدلت به على هامش المهرجان الروسي المكشوف لأفلام الكارتون الذي يجري بمدينة سوزدال الروسية: "دخل مسلسل الكارتون "ماشا والدب" قائمة 3 أفضل علامات تجارية مفضلة لترفيه الأطفال في أراضي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بين الأطفال الذين تصل إعمارهم إلى 6 سنوات".

وأجري هذا البحث في نوفمبر عام 2020 في شكل استطلاع للرأي العام عبر الإنترنت.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن مسلسل الكارتون "ماشا والدب" دخل بحسب نتائج بحث "Kids Global" الذي جرى الربيع الماضي، قائمة 5 أفضل علامات تجارية مفضلة لترفيه الأطفال في العالم.

وتم إخراج مسلسل الكارتون "ماشا والدب" في عام 2009. وقد تمت ترجمته إلى 42 لغة، وهو يعد فيلم الكارتون الروسي الوحيد الذي دخل قائمة 5 أشهر عروض للأطفال في العالم العام الجاري وفق Parrot Analitics، كما فاز المسلسل بـ 5 أزرار الألماس، وهي جوائز "يوتيوب".

المصدر: تاس