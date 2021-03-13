نادية الجندي: لم أقدم مشاهد "ساخنة" وكانت كلها "في سياق الدراما وغير مبتذلة"

أكدت الفنانة المصرية الشهيرة، نادية الجندي، أنها لم تقدم مشاهد "ساخنة" بالمفهوم الدارج حول هذه المشاهد، لافتة إلى أن "هذه المشاهد كانت كلها في سياق الدراما وغير مبتذلة".

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وقالت نادية الجندي في حوار مع الإعلامية، وفاء الكيلاني، ببرنامج "السيرة" على قناة "dmc" المصرية: "أنا عملت مشاهد تخدم الدراما، عمري ما عملت مشهد مبتذل ولا محشور حشر في النص.. لذلك مينفعش تجتزأ بعيدا عن سياقها، وبرضو مش مبتذلة".

كما لفتت إلى أن زوجها السابق، المنتج الفني، محمد مختار، كان يعلم أن هذه المشاهد مجرد "تمثيل"، بحكم عمله، وحول إذا ما كان محمد مختار، الذي أنتج لها الكثير من الأفلام السينمائية، يغار عليها، أكدت الجندي أنه كان يشعر بالغيرة عليها.

وفي إطار الإجابة عما إذا كانت قد "حرمت" زوجها من "الخلفة"، أو أن الشهرة والتمثيل كان السبب في عدم إنجابها مرة أخرى، أردفت نادية الجندي قائلة: "هوس الفن والنجاح خلاني فعلا..اتحرمت من أن أنجب تاني.. كنت خايفة على جسمي، كنت خايفة إني أضيع وقت، أو إن شكلي يتغير".

المصدر: "dmc"