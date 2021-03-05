إعلامية كويتية تنشر فيديو لفنانة مصرية مصابة بشلل في الكويت بسبب عمليات التجميل

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو تؤازر فيه الفنانة المصرية منى عبد المجيد، التي تعيش في دولة الكويت، وتعاني من الإصابة بالشلل بسبب عمليات التجميل.

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وظهرت منى في الفيديو الذي لم يتعد الـ20 ثانية، وأعربت عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها: "الناس بيحسبوني ميتة، ركبت الطيارة لاقيت الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مش انتي منى عبدالمجيد؟، قلت آه أنا، قالوا والله طيب ليه بيقولوا أنك ميتة".

وردا على أن عمليات التجميل هي السبب قالت منى: "كل اللي عملته في خدي إني خدت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر".

وشاركت منى عبد المجيد في عدد من الأعمال الخليجية، أبرزها: "عديل الروح، الإمبراطورة، بو هباش، أم البنات، للحياة ثمن".

ومنى هي في الأساس ممثلة مصرية تبلغ من العمر 61 عاما، تعيش في الكويت، وبدأت العمل بالمجال الفني عام 1984، وكانت البداية بمشاركتها في الإخراج كمساعد مخرج في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي عام 1992 بدأت التمثيل.

وفي عام 2007 أصيبت بجلطة دماغية، أدت إلى دخولها في شلل نصفي، وذلك بسبب فشل عملية تجميل قامت بها، وعاشت بالكويت وتزوجت هناك إلى أن رحل زوجها عن الحياة.