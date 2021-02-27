جدل في قبرص بسبب أغنية في "يوروفيجن"

أثارت الأغنية التي اختارتها قبرص لتمثيلها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية، جدلا واسعا في الجزيرة المتوسطية، إذ اعتبر البعض أن الأغنية "تمجد الشر وتحببه".

وقد بثت قناة التلفزيون العامة القبرصية "سي واي بي سي"، للمرة الأولى، يوم الأربعاء، الأغنية التي تحمل عنوان "إل ديابلو" بصوت المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو.

وأبلغت القناة العامة، الشرطة، بتلقيها اتصالا من جهة مجهولة تهدد بإحراق مبنى الهيئة احتجاجا على اختيار الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي الذي تقطنه أكثرية سكانية من الأرثوذوكس، في مسابقة "يوروفيجن"، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

كما نشرت نقابة لمدرسي التعليم الديني في المدارس، بيانا الجمعة، حضت فيه الهيئة القبرصية العامة على التراجع عن هذا الاختيار.

وأبدت النقابة "هولها" إزاء كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في المسابقة الغنائية الأوروبية المقررة في مايو، قائلة، إن المغنية "تمجد الشر وتحببه".

وكذلك تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها هيئة "سي واي بي سي" العامة "لاختيار أغنيات بهذه النوعية الرديئة". وتساءلت النقابة: "لماذا يصعب لهذه الدرجة، اختيار فنانين من جزيرتنا بإمكانهم الترويج لثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية في المسابقات الغنائية الدولية؟

وردت الهيئة العامة للإذاعة على الانتقادات، متحدثة عن سوء فهم لكلمات الأغنية التي تستلهم من "الصراع الدائم بين الخير والشر".

وتدأب قبرص منذ أربعة عقود على المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية، وقد حققت أفضل تصنيف لها عام 2018 بحلولها في المرتبة الثانية.

المصدر: أ ف ب