دعوات للتحقيق مع إعلامية كويتية اتهمت فنانة بنقل عدوى كورونا للراحل مشاري البلام

طالب ناشطون كويتيون بالتحقيق مع إعلامية كويتية، بسبب المعلومات التي أثارتها بشأن إصابة الفنان مشاري البلام بكورونا قبل وفاته، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى له.

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وطالب الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيى، باستدعاء الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتحقيق معتبرا أنه بعد وفاة مشاري "أصبحنا أمام جريمة وجناية".

وقال عبد العزيز في تغريدة نشرها في "تويتر" "أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه".

وأضاف عبد العزيز الذي لم يذكر اسم المذيعة، مكتفيا بالإشارة إلى تدوينتها: "بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا".

الله يرحم #مشاري_البلام ويغفرله



اتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثله مصابه كورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه



بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية اذا كانت الممثله تعلم عن إصابتها بكورونا! pic.twitter.com/j8wLeoCMpl — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) February 25, 2021

وكتبت ناشطة أخرى قائلة: "المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله".

وتابعت "في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان".

هذي الفنانة غدير السبتي إلي اتهمتها الفنانة مي العيدان بأنها عدت #مشاري_البلام بفايروس كورونا مما أدى إلى وفاته💔 pic.twitter.com/XxbiFIKkVE — بريد المحبة (@O3SpQEq1DEiKKUQ) February 25, 2021

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا، إذ أدخل البلام قبل 4 أيام إلى العناية المركزة بسبب إصابته بالفيروس، حيث كشف عن إصابته بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشارت مصادر مطلعة حينها، إلى أن "البلام أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية المركزة".

المصدر: RT