اتهامات بالاغتصاب والتحرش تواصل ملاحقة الممثل الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، اتهم في 16 ديسمبر بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

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وصاحبة الإدعاء في هذه القضية ممثلة شابة، كانت أتهمت الممثل الفرنسي العالمي صيف عام 2018 بالتحرش بها واغتصابها.

وكان التحقيق في هذه القضية قد أغلق في يونيو 2019، وحينها لم تجد السلطات أدلة لمواصلته، فيما أنكر الممثل ما تنسبه الشابة إليه.

وحصل تطور في أغسطس 2020، حين طلب مكتب المدعي العام في باريس إعادة فتح القضية، وتم الأمر بالفعل في شهر أكتوبر.

المصدر: نوفوستي