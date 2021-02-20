المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة "الأركانة" للشعر لعام 2020

فاز الشاعر المغربي محمد الأشعري اليوم السبت بجائزة "الأركانة" العالمية للشعر لعام 2020 التي يقدمها بيت الشعر في المغرب بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية.

وقال بيت الشعر المغربي في مصوغات منح الجائزة في دورتها الخامسة عشرة إن "قصيدة الشاعر محمد الأشعري التي يجسد مسارها أطوار وعي القصيدة المغربية المعاصرة بذاتها وبأزمنتها الشعرية، عملت على تحرير مساحات في اللغة لصالح القيم ولصالح الحياة، وذلك بتحرير هذه المساحات من النزوع التقليدي المحافظ الذي يشل الحياة بشل اللغة وتقليص مناطق مجهولها".

وأضاف: "قصيدة الأشعري ظلت وفية لما يوسع أفق الحرية في الكتابة وبالكتابة، باعتبار هذه الحرية مقاومة باللغة، بما جعل الانحياز إلى هذا الأفق، في منجزه النصي، ذا وجوه عديدة منها التصدي بطرائق مختلفة للتقليد ولتضييق الحياة والارتقاء باللغة إلى صفائها الشعري".

وولد الأشعري في 1951 بمدينة زرهون في شمال المغرب ودرس الحقوق قبل أن يشتغل بالصحافة حيث رأس تحرير عدد من الصحف والملاحق الثقافية والمجلات، كما انخرط في العمل السياسي.

وتولى رئاسة اتحاد كتاب المغرب عام 1989 ثم عين لاحقا وزيرا للثقافة في أكثر من حكومة وصدر له نحو 11 ديوانا شعريا إضافة إلى عدد من الأعمال الأدبية.

ومن أبرز دواوينه الشعرية "صهيل الخيل الجريحة" و"عينان بسعة الحلم" و"سيرة المطر" و"حكايات صخرية" و"قصائد نائية" و"جمرة قرب عش الكلمات".

المصدر: "رويترز"