وزير السياحة المصري يبحث مع سفيري إسبانيا والفلبين التعاون في مجال السياحة والآثار

بحث وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، مع السفيرين الإسباني والفلبيني في القاهرة، رامون جيل كاساريس وسولبيشيو إم كونفيادو، التعاون بين الدول الثلاث في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء مع السفير الأسباني تم متابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروعات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحي، كما تم الاتفاق على أهمية تنسيق الجهود الرامية لاستعادة تدفق الحركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

أما سفير الفلبين بالقاهرة، فبحث الوزير المصري معه سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجاج المسيحيين الفلبينيين، في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية، وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

ناصر حاتم

المصدر: RT