باراك وميشال أوباما يعلنان عن قائمة من ستة مشاريع جديدة كجزء من شراكتهم مع "Netflix"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته، ميشال، عن قائمة من ستة مشاريع جديدة، كجزء من صفقتهم المربحة متعددة السنوات مع شركة "Netflix".

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وكشف الزوجان أنهما سيقودان الإنتاج في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم عن "الرجل الأول في القمة..قمة إفرست".

وأشارت شركة "هاير غراوند برودكشنز"، التي أسسها الزوجان في عام 2018 بالشراكة مع "Netflix"، أنها تعمل حاليا على مجموعة متنوعة من أربعة أفلام جديدة ومسلسلين تلفزيونيين آخرين، من بينها سلسلة وثائقية عن المتنزهات الوطنية، وفيلم خيال علمي، وعرض تلفزيوني مبني على فيلم إثارة، عن شاب بالغ، وعن مراهق أمريكي أصلي يتخفى، حيث نفذت هذه المجموعة مشاريع مثل "Crip Camp"، و"Becoming"، و"American Factory" الحائز على جائزة الأوسكار.

وقالت عائلة أوباما في بيان صحفي: "أنشأنا موقعا عاليا لرواية قصص رائعة".

وتابع الزوجان: "من الخيال العلمي، إلى جمال عالمنا الطبيعي، إلى العلاقات التي تحددنا، يواصل هاير غراوند السعي للحصول على وجهات نظر جديدة، وشخصيات مقنعة، وجرعة صحية من الإلهام".

وأردفا: "لا يمكننا إلا أن نشعر بالفخر أكثر بالتعاون مع الفنانين الرائعين، وراء كل من هذه القصص، كل واحد منهم لديه شيء مهم ليقوله".

المصدر: "دايلي ميل"