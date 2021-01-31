مهرجان سينمائي سويدي جمهوره ممرضة واحدة على جزيرة صغيرة

فازت ممرضة سويدية في مسابقة لتشاهد بمفردها 60 فيلما يتضمنها البرنامج الكامل لمهرحان "غوتيبورغ" السينمائي في جزيرة معزولة في السويد.

وتفوقت الشابة السويدية لينا إينروث على 12 ألف مشارك من محبي السينما في جميع أنحاء العالم.

وقالت الممرضة التي عملت في قسم خاص بمرضى كوفيد-19 خلال الوباء إنها كانت تأمل في الحصول على "أسبوع تنعم فيه بأجواء مغايرة للواقع الذي تعيشه في المستشفيات".

Finally, a film festival for introverts.



"A Swedish nurse has won a competition to watch the entire 60-movie programme of the Goteborg Film Festival from a lighthouse on an isolated island off the coast of Sweden." https://t.co/X7MS79wLMvpic.twitter.com/kgVNRxB6Y2 — pourmecoffee (@pourmecoffee) January 31, 2021

وحالت ظروف الوباء دون عرض الأفلام المشاركة في المهرجان في دور السينما، وبثّها بدلا من ذلك مباشرة عبر موقع إلكتروني.

وقال القائمون على المهرجان إنهم كانوا يبحثون عن عاشق أصيل للسينما يكون مؤهلا وجدانيا ونفسيا للمهمة.

Amid pandemic, a Swedish nurse wins a week of isolation, films from Goteborg Fest: Cinema in lockdown: Scandinavia's largest film festival is exploring the social isolation resulting from COVID-19 by… https://t.co/Td4biTpFZu#filmproduction#tvproduction#commercialproductionpic.twitter.com/cSYOvg63OY — SHOOTonline.com (@SHOOTonline) January 31, 2021

وسيتعين على ليزا إينروت التي تقول إن الوباء استنزف طاقتها قضاء أسبوع بمفردها في منارة "باتر نوستر" القائم على جزيرة هامنسكار النائية بالسويد.

وتقضي المسابقة بألا يصطحب الفائز معه هاتفا محمولا أو حاسوبا أو كتبا أو غير ذلك من وسائل الترفيه.

وتقول إينروث: "الرياح، والبحر، وفكرة أن أكون جزءا من واقع مغاير تماما للواقع الذي أعايشه في ظل الوباء لمدة أسبوع. كل هذا جذاب بحق".

وطبقا لبنود المسابقة، نقلت الفائزة صباح السبت على متن قارب إلى الجزيرة ومن المقرر أن تسجّل أحوالها يوميا في فيديو.

وقال القائمون على المهرجان إنهم رأوا من الصواب إعطاء هذه الفرصة الفريدة لأحد الأبطال العاملين في قطاع الرعاية الصحية في زمن الوباء.

المصدر: "بي بي سي"