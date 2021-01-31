حادث مروع يودي بحياة مغنية بوب عالمية شهيرة

لقيت المغنية والمنتجة الموسيقية الشهيرة صوفي زيون المرشحة السابقة لجائزة "غرامي" والرائدة في مجال موسيقي البوب مصرعها، في حادث تسلق باليونان.

وأكدت مديرة أعمالها لصحيفة الغارديان البريطانية، أن صوفي البالغة 34 عاما توفيت نحو الساعة الرابعة صباحا في أثينا، بعد تعرضها لحادث مفاجئ، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة باحترام أسرتها وخصوصيتها والتعامل مع الطبيعة الخاصة لهذه الأخبار بحساسية.

وأضافت: "المغنية زيون كانت رائدة في مجال الموسيقي الإلكترونية، وهي من أكثر الفنانين تأثيرا في العقد الماضي. ليس فقط للإنتاج الموسيقي ولكن أيضا للرسالة والرؤية التي تم تحقيقها".

بدأت صوفي التي ولدت في جلاسكو باسكتلندا مشوارها الموسيقي عام 2013 واشتهرت كونها واحدة من مؤلفي أغنية مادونا المنفردة "بيتش آيم مادونا" عام 2015.

المصدر: وكالات