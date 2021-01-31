تركمانستان.. تمثال بارتفاع 60 مترا للشاعر مخدومقلي فراغي

قالت وكالة "سبوتنيك"، إنه سيظهر في تركمانستان نصب تذكاري بارتفاع 60 مترا للشاعر والفيلسوف مخدومقلي فراغي (1724—1807).

وسيتم افتتاح هذا النصب التذكاري، بالتزامن مع حلول يوم العاملين في مجالي الثقافة والفنون، وكذلك يوم الشاعر مخدومقلي فراغي، الذي تحتفل به تركمانستان في 27 يونيو.

وذكرت الوكالة، أن الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف، كان قد أوعز ببناء هذا النصب الجديد للشاعر، في عام 2017.

للمقارنة، يبلغ ارتفاع تمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو بدون قاعدة 30 مترا، وتمثال الحرية الأمريكي يبلغ ارتفاعه 46 مترا، وارتفاع تمثال "الوطن الأم تنادي" في فولغوغراد - 85 مترا.

المصدر: سبوتنك