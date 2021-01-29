عضو بنقابة المهن التمثيلية يعلن عن وفاة فنان مصري

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.

إقرأ المزيد

بدأ الفنان الراحل نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالأفلام السينمائية والمسلسلات والسهرات التليفزيونية، وقدم أدوارا ثانوية مساعدة.

ومن أفلامه "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و" عوكل "، و" العالمي"، ومن المسلسلات التى اشترك بها "الأبطال"، و" الكومي"، و"إمام الدعاة"و" السندريلا "2006 و " أهل كايرو "2010 و "الصقر شاهين"2013 وقدم دور راشد ضابط المخابرات فى فيلم "كتكوت"عام 2006.

youm7

المصدر: اليوم السابع