الموت يغيب أحد أفراد أسرة الفنان المصري أحمد السقا

أعلن الفنان المصري أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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ونشر أحمد السقا عبر حسابه في "إنستغرام" صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أنه تم نقل مصفف الشعر المصري الشهير، محمد الصغير، إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد بعدما تمكن الفيروس من الرئة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT