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وفاة ممثل لبناني جراء إصابته بكورونا

الثقافة والفن

وفاة ممثل لبناني جراء إصابته بكورونا
AFP
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توفي الممثل اللبناني جان خضير، اليوم الأربعاء، بعد معاناة استمرت لنحو أسبوعين مع فيروس كورونا.

وخضير الذي أدى جميع أنواع الأدوار، تألق بالكوميديا وهو صاحب شخصيات لمعت في عدد من المسلسلات مثل "بربر آغا" و"أربع مجانين وبس"، وبطل "لعبتي" و"المعلمة والأستاذ" عام 1988  كما شارك في مسلسل "نساء في العاصفة".

ثم حل ضيفا على مسلسلي "غدا يوم آخر" للمخرج إيلي فغالي و"اسمها لا" للمخرج ألبير كيلو.

خضير ابن بلدة علما الزغرتاوية ودخل مجلس بلدية بلدته "علما " الزغرتاوية كنائب للرئيس وخاض الانتخابات النيابية مرة بالشكل والدعابة مطلقا شعار "انتخبوا الذي يمثل لكم ولا يمثل عليكم".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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