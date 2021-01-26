أشهر صاغة البلاط الإمبراطوري الروسي

يعد كارل فابرجيه أحد أشهر الصاغة في روسيا للقرن الـ19. واللافت أن موهبته، رغم أصوله الألمانية والفرنسية، تشكلت في روسيا، ليصبح جزءا من مدرسة صياغة الجواهر الروسية.

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كان فابرجيه وورشاته العديدة من موردي الجواهر الرسميين إلى البلاط القيصري الروسي. ولا ريب في أن اسمه أصبح أسطورة ورمزا للرهافة. لكن، إلى جانب هذا الفنان المشهور الفذ، تشكلت في روسيا عدة مدارس مميزة للصياغة في موسكو وسان بطرسبورغ، والتي لا تقل عن مدرسته رقةً وجمالا، وأصبحت أيضا موردة رسمية للبلاط الإمبراطوري. من الأسماء البارزة التي تركت أثر ملموسا في هذ الفن: بافل أوفتشينيكوف، وفيودور فيرخوفتسيف، وفيودور روكيرت وغيرهم.