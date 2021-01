ممثلة إيطالية تتهم صانع فيلم "The Fast and the Furious" بـ"الاعتداء الجنسي"

اتهمت الممثلة والمخرجة الإيطالية، آسيا أرجينتو، المخرج الأمريكي الشهير، روب كوهين، بـ"الاعتداء الجنسي".

وأفادت الممثلة آسيا أرجينتو، التي لعبت دورا في فيلم "xXx"، الذي أخرجه كوهين، لصحيفة "Il Corriere della Sera" الإيطالية، بأن "كوهين أساء إليها وجعلها تشرب GHB"، وهو عقار مرتبط بالاعتداءات الجنسية".

وأضافت: "في ذلك الوقت، لم أكن أعرف حقا ما هو هذا الشراب، واستيقظت في الصباح عارية في سريره".

وتزعم الممثلة الإيطالية أن الاعتداء وقع أثناء تصوير فيلم الحركة "xXx" عام 2002.

في الجهة المقابلة، وصف متحدث باسم كوهين، مخرج فيلم الإثارة الشهير "The Fast and the Furious"، ادعاء أرجنتو بأنه "خطأ قاطع" و"محير".

وأشار البيان الصادر عن المتحدث باسم كوهين، إلى أن "علاقة عمل ممتازة" تربط روب كوهين وآسيا أرجينتو، مؤكدا أن "كوهين اعتبرها صديقة، لذا فإن هذا الادعاء الذي يعود إلى عام 2002 محير".

وقامت الممثلة الإيطالية بتضمين الاتهامات أيضا في سيرتها الذاتية "تشريح قلب متوحش''، والتي ستنشر في موطنها الأصلي، إيطاليا، في 26 يناير الجاري.

جدير بالذكر، أن آسيا أرجينتو كانت من أوائل اللواتي اتهمن المنتج الهوليوودي المغتصب المدان، هارفي واينستين، بالاعتداء، في مقابلة مع صحيفة "نيويوركر" عام 2017.

المصدر: "BBC"