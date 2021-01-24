وفاة كاتب السيناريو الأمريكي والتر بيرنستاين عن 101 سنة من عمره

توفي كاتب السيناريو والمنتج السينمائي والتلفزيوني الأمريكي، والتر بيرنستاين، عن 101 سنة من عمره، حسبما أفادت قناة CNN الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن أرملته غلوريا لوميس.

وقالت لوميس إن وفاة زوجها جاءت نتيجة لإصابته بالالتهاب الرئوي.

وأشارت CNN إلى أن بيرنستاين اشتهر بإدراجه على القائمة السوداء لهوليوود، عام 1950 بسبب دعمه للشيوعية، الأمر الذي دفعه إلى توقيع أعماله بأسماء مستعارة خلال فترة من الزمن.

وحاز فيلم "الجبهة" (The Front) للمخرج مارتن ريت، والذي عرض على الشاشات عام 1976 وكتب بيرنستاين سيناريو له، جائزة أوسكار في فئة أفضل سيناريو أصلي.

أما سيناريو بيرنستاين لفيلم "فتية لأنسة إيفرز" (1997) الذي يروي القصة الحقيقية لتجربة (توسكيجي) لمرض الزهري التي قامت بها حكومة الولايات المتحدة عام 1932، فتم ترشيحه لجائزة "إيمي".

المصدر: "تاس"