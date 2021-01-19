الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة مسروقة والمتحف يجهل السرقة

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها عثرت على لوحة عمرها 500 عام سرقت من متحف بكنيسة في نابولي في شقة على مشارف المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة إن "بلاغا قادها إلى الشقة في عطلة نهاية الأسبوع، ووجدت اللوحة مخبأة في خزانة"، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مالك الشقة (36 عاما) للاشتباه في تلقيه بضائع مسروقة.

واللوحة التي تم العثور عليها، هي نسخة من لوحة سالفاتور موندي الشهيرة (منقذ العالم)، المنسوبة إلى ليوناردو دافنشي، والتي بيعت بمبلغ قياسي بلغ 450 مليون دولار في مزاد بنيويورك عام 2017.

من جهتهم، لم يكن العاملون في متحف "سان دومينيكو ماجوري" على علم بأن اللوحة كانت مفقودة.

يذكر أن مجموعة المتحف كانت مغلقة بسبب قيود فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"