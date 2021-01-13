مصر.. بدء أعمال ترميم وصيانة "كوبري محمد علي" الأثري بالقناطر الخيرية (صور)

بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال ترميم وصيانة "كوبري محمد علي" الأثري بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الري ومجلس المدينة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية كانت قد وافقت على تنفيذ كافة أعمال ترميم الجسر بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

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وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أسامة طلعت، إلى أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الجسر، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات وجميع الأجزاء المنهارة في الجسر ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.

من جهته، قال المدير التنفيذي للوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، سامح شنيشن، إنه سيتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الجسر والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

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كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالجسر وتركيب أعمدة للإنارة بطول الجسر وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.

ناصر حاتم

المصدر: RT