"البالالايكا" رمز موسيقي شعبي لروسيا

أقيم الأربعاء 13 يناير في القاعة الكبيرة لفيلغارمونيا بطرسبورغ حفل موسيقي كبير بعنوان "هدية لأندرييف".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ160 لميلاد مؤسس أول فرقة للآلات الموسيقية الروسية الشعبية، فاسيلي أندرييف، ( 1861 – 1918) الذي يعتبر كذلك أول فنان روسي كشف عن "البالالايكا" بصفتها آلة موسيقية شعبية وترية روسية مشهورة وعرضها على العالم الموسيقي.

ويضم برنامج الحفل الموسيقي الكبير الأغنيات الشعبية وأغنيات من تأليف، فاسيلي أندرييف نفسه ومقتطفات من مؤلفات أنصاره الموسيقيين الروس البارزين في القرنين 19 و20 وكذلك أداء فرقة "أندرييف" الموسيقية بقيادة المايسترو يفغيني خوخلوف.

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يذكر أن، فاسيلي أندرييف، له دور كبير في ترويج "البالالايكا" بصفتها رمزا موسيقيا شعبيا لروسيا. وإنه كان أول من وضع أساليب الأداء الموسيقي لعازفي "البالالايكا" المحترفين.

قام، فاسيلي أندرييف وفرقته بجولات موسيقية عبر أوروبا وأمريكا وزار الكثير من عواصم العالم حيث قدم "البالالايكا" والموسيقى الروسية الشعبية التي ذاع صيتها سريعا في العالم أجمع .

أما المايسترو، دميتري خوخلوف، فتولى قيادة فرقة "أندرييف" الموسيقية للآلات الموسيقية الشعبية منذ 30 عاما ولا يزال يقودها إلى حد الآن.

المصدر: تاس