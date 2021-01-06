شاهد.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بأول أغنية لها

خطفت هنا ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أول مقطع فيديو لها على "إنستغرام" وهي تغني باللغة الإنجليزية.

وأجمع عدد كبير من المشاهدين في التعليقات على موهبتها وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء.

المقطع تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت ابنتها الصغرى هنا أمام ميكرفون محترف، وعلى الأرض صورة كبيرة لوالدتها، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية، وتم نشر المقطع وتداوله عبر عدة حسابات أغلبها يخص روابط المعجبين بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

يذكر أن هنا هي الابنة الثانية لشيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكانت الأضواء سابقا تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهورا برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخرا.

المصدر: "سيدتي"