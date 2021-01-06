عارضة أزياء تعلق حول صورتها مع عمرو دياب: "أعلم أنه جذاب ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة"

ردت عارضة الأزياء في لاتفيا، كارولينا زوبكوفا، على تساؤلات الكثيرين حول صورتها مع الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، وقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

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وقالت عارضة الأزياء ردا على تعليق: "نحن نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب"،: "أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

وجاء هذا الرد بعد أن وضعت الفتاة صاحبة صورة "السيلفي" الشهيرة مع عمرو دياب، التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إثارة الجدل، خاصة بعد نشر الشاعر خالد تاج الدين الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "حلوة البدايات"، وبعد نشر الصورة دخل الجمهور يتساءل: هل يعيش قصة حب جديدة أم أنها مجرد موديل معجبة التقطت صورة مع الهضبة.

وقضى النجم المصري إجازة العام الجديد في دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة.

المصدر: RT + "اليوم السابع"