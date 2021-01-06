شخصية تركية شهيرة تسأل المطربة المصرية أنغام: "هل أنت متزوجة؟"

نشرت الفنانة المصرية، أنغام، مقطع فيديو جمعها بالشيف التركي الشهير، نصرت، في "إنستغرام"، قالت فيه إن "نصرت غوكشيه يسألني إذا كنت متزوجة"، وتابعت ممازحة: "لست متزوجة الآن".

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وحققت الفنانة أنغام تريند في "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.

وودعت أنغام عام 2020 بحفل ضخم على مدرج خورفكان، وقالت عبر "إنستغرام": "أن افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان، وأحتفل معكم بالعام الجديد، جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات".

وهنأت أنغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستغرام" بحلول العام الميلادي الجديد 2021.

المصدر: "صدى البلد"