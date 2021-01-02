رد "مثير للجدل" من رانيا يوسف حول تعمدها إبراز مفاتنها

علقت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، حول ظهورها بفستان أبيض "يبرز مؤخرتها"، قائلة إنها رأتها في المرآة و"لقتها حلوة"، وتساءلت: "لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها والا تظهرها"؟

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وقالت الفنانة المصرية التي أثارت الجدل بفستانها، الذي ارتدته باحتفال القاهرة، خلال لقائها مع الإعلامي، نزار فرنسيس، ضمن برنامجه "مع الفارس"، بقناة "الرشيد" العراقية: "أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة، أما بنعمة ربك فحدث".

وردت رانيا يوسف على سؤال الإعلامي حول بروز مؤخرتها، وأشارت إلى أن "مؤخرات كل الفنانات تقريبا" برزن في الاحتفال، ولكن الملاحظة تمت بشكل أكبر عليها لأن "مؤخرتها مميزة"، لافتة إلى أنها "تهزر" (تمزح) معه.

وفي ردها على "المنتقدين"، علقت رانيا يوسف بالقول: "وأنا مالي، اللي مش عاجبه ميتابعنيش".

وأضافت: "اللي مش عاجبه استايل رانيا، شايفين إن رانيا جريئة، شايفين إن رانيا عندها شوية ثقة بالحرية، عادي شوية، ميتابعنيش".

المصدر: RT + "الرشيد"